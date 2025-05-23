إنتهاء الأسبوع الثاني من إنتخابات رؤساء البلديات ونوابهم في قضاء جبيل

انتهى اليوم الأسبوع الثاني من انتخابات رؤساء البلديات ونوابهم في قضاء جبيل في السرايا في حضور قائمقام المتن مارلين حداد نيابةً عن قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري التي ما زالت في إجازة بسبب وفاة والدها، على ان تستكمل الاسبوع المقبل العملية الانتخابية حيث يجب الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الحالي الذي تنتهي فيه ولاية المجالس البلدية الحالية ورئاسة الاتحاد حيث ستجرى يوم الجمعة المقبل عملية انتخاب رئيس جديد ونائب رئيس لاتحاد بلديات قضاء جبيل.



وجاءت نتائج الانتخابات على الشكل التالي:

- عمشيت: الرئيس: الدكتور يوسف وديع الخوري، نائب الرئيس: المهندس روكز سمير زغيب.



- ترتج: الرئيس: جوزف فؤاد جرجس، نائب الرئيس: وسيم حنا جرجس.



- حجولا: الرئيس: باسم منير ابراهيم، نائب الرئيس: فادي فواز ابي ناصيف.



- الغابات: الرئيس: بشارة موريس القرقفة، نائب الرئيس: نهاد انطوان كرم.



- العاقورة: الرئيس: بطرس سابا مهنا، نائب الرئيس: جان بيار بطرس صعب.