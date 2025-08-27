قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار

قتل الشاب أ. ب، من مواليد 1999، في منطقة سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت التحقيقات.