شعبة المعلومات توقف المعتدي بالضرب على زوجته في شتورا

ذكرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن بعض وسائل التّواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يُظهر شخصًا يعتدي بالضّرب على زوجته داخل أحد المطاعم في شتورة، وذلك على خلفية خلافات عائلية.



وأعلنت المديرية أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي تمكّنت من تحديد مكان تواريه عن الأنظار، حيث جرى توقيفه داخل أحد الفنادق في جونية، وتبيّن أنّه يُدعى: ط. م.، (مواليد عام 1992، لبناني الجنسية).



وأكدت أن المقتضى القانوني أُجري بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.