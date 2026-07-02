قوى الأمن: مستمرّون في ضبط مخالفات الدراجات الآلية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:بناءً لقرار وزير الدّاخلية والبلديّات أحمد الحجار الذي قضى بتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدّراجات الآليّة في بيروت ومكافحة التّجاوزات والمخالفات التي يرتكبها سائقوها والتي تشكّل خطرًا عليهم وعلى السّلامة العامّة، نفّذت سريّة سير بيروت في وحدة شرطة بيروت، حملة لضبط هذه المخالفات ضمن العاصمة، تخلّلها إقامة حواجز ظرفية وثابتة، وأسفرت عن حجز /880/ دراجة آلية، و/58/ سيارة مخالفة، وتنظيم /4528/ محضر مخالفة، وذلك خلال الفترة الممتدّة ما بين تاريخ 24-06-2026 و 01-07-2026.تؤكّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي استمرارها في ضبط المخالفات، وتدعو المواطنين إلى تسوية أوضاع آلياتهم القانونيّة، والتّقيّد بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، حفاظًا على السّلامة العامّة.