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خلف: إلغاء عقوبة الإعدام إنجاز تشريعيّ تاريخي وومضة مضيئة

أمن وقضاء
2026-08-12 | 03:32
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خلف: إلغاء عقوبة الإعدام إنجاز تشريعيّ تاريخي وومضة مضيئة
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خلف: إلغاء عقوبة الإعدام إنجاز تشريعيّ تاريخي وومضة مضيئة

رأى النائب ملحم خلف في بيان أن "إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان إنجازٌ تشريعيّ تاريخي، وومضةٌ مضيئة في خضمّ الظرف العصيب الذي يعيشه لبنان واللبنانيون".

وقال: "في وطنٍ أنهكته الأزمات والحروب والانقسامات، يأتي هذا القانون ليؤكد أن لبنان، على الرغم من أثقاله وجراحه، لا يزال قادرًا على التعبير عن قناعات حضارية وإنسانية ترتقي به، وتجعل من الإنسان وحقّه في الحياة قيمةً مصونة لا تُمسّ".

وأضاف: "إنها خطوة تاريخية تؤكد أن مجتمعنا ما زال يحمل في وجدانه إيمانًا راسخًا بالعدالة والكرامة وحقوق الإنسان، وأن لبنان قادر، حتى في أحلك الظروف، على أن يبعث رسالة أمل وينتصر للحياة. وها هي بيروت، أمّ الشرائع، تؤكد من جديد وفاءها لإرثها ورسالتها، وتنتصر للعدالة والكرامة وحق الإنسان في الحياة".

وختم: "مبروك للبنان هذا الإنجاز الذي طال انتظاره. عسى أن يكون فاتحةً لصفحات أكثر إشراقًا في مسيرتنا نحو دولة القانون والإنسان".

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