شعبة المعلومات توقف المشتبه به بتحطيم تمثال السيدة العذراء في البرامية

بتاريخ ۲۳-٧-٢٠٢٦، أقدم شخصٌ مجهول على تحطيم تمثال السّيّدة العذراء في بلدة البرامية – قضاء صيدا، ما أثار حالة من الاستياء بين أبناء البلدة والمنطقة المجاورة.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت شعبة المعلومات، خلال فترة زمنيّة وجيزة، إلى تحديد هويّة المشتبه فيه، ويدعى:

ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠١، لبناني).



وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، وبالتاريخ ذاته، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في خلال أقل من ٢٤ ساعة في البلدة المذكورة.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تحطيم التّمثال.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.