سلامة في قصر العدل...

بعد يومين على الإدعاء عليه من قبل المدعي العام الإستئنافي القاضي رجا حاموش وإحالته الى قاضي التحقيق، حضر الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الى قصر العدل، حيث مثل أمام قاضي التحقيق المناوب في بيروت شهرزاد ناصر.ويتضمن الملف المحال فيه سلامة الى قاضي التحقيق تهماً تشمل تأسيس شركات وهمية، وسرقة أموال من مصرف لبنان، وتحويلها بطرق إحتيالية لشراء أسهم وسندات، إلى جانب تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والرشوة.