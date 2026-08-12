وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية

نفذت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين وعائلات الأسرى والمعتقلين وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمطالبة بالكشف عن مصير الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ومتابعة قضيتهم والعمل على إطلاق سراحهم.



وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية