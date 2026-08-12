الجيش: اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرّة وآخرها في زوطر الشرقية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية مستمرّة، وآخرها تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية - النبطية إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال ومنازل عدة في البلدة، ما يؤكد مُضي الاحتلال في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار.



وأكد البيان أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، حيث يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي.