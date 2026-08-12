توقيف مروّج مخدّرات في حيّ السلم وضبط كمية من المواد المخدّرة

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم ترويج المخدّرات وتوقيف المتورّطين بها في مختلف المناطق، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلة حيّ السلم.



وعلى أثر ذلك، كثّفت المفرزة إجراءاتها الميدانية وعمليات الرصد والاستقصاء لتحديد مكان وجوده.



بتاريخ 4-8-2026، وفي عملية نوعية نُفِّذت في محلة حيّ السلم، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف المشتبه فيه، ويدعى:



أ. م. ص. (مواليد عام 2007، سوري)



وكان على متن دراجة آلية من دون لوحات.



وبتفتيشه، ضُبط بحوزته:



- كميات من المواد المخدّرة المعدّة للترويج، من بينها حشيشة الكيف ومواد مخدّرة موضّبة بأكياس مختلفة.



- ورقة نقدية مزيّفة من فئة 50 دولارًا أميركيًا.



- مبالغ مالية بالعملتين الأميركية واللبنانية.



- هاتف خلوي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات.



وأُودع مع المضبوطات الفصيلة المعنية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

