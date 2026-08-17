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العثور على مدير في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية

أمن وقضاء
2026-08-17 | 05:46
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العثور على مدير في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
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العثور على مدير في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بالعثور منذ بعض الوقت على المواطن ط. ر. جثة داخل منزله في محلة غدير- جونية، مصابًا بطلق ناري من مسدس حربي في الرأس، وهو يشغل منصب مدير في أحد المصارف.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، حيث باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

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جونية

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