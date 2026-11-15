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قوى الامن تعمم صورة موقوف للاشتباه بارتكابه جرائم سلب بقوّة السّلاح في الضاحية الجنوبيّة
أمن وقضاء
2026-11-15 | 04:55
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قوى الامن تعمم صورة موقوف للاشتباه بارتكابه جرائم سلب بقوّة السّلاح في الضاحية الجنوبيّة
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناء على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوف:
ع. ع. (مواليد عام 1978، فلسطيني)
وذلك للاشتباه بارتكابه جرائم سلب بقوّة السّلاح، في عدّة مناطق من الضاحية الجنوبيّة لبيروت (طريق المطار، والجندولين، وغيرها...)، لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّته، الاتّصال على الرّقم 451162-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".
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