محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان

أيدت محكمة استئناف في فرنسا اليوم، أمرا أصدره القضاء الفرنسي بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة في إطار تحقيق في قضية "الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة" المرتبطة بلبنان، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي وكالة فرانس برس.



وتبلغ قيمة الأصول المصادرة في المملكة المتحدة وبلجيكا، والمرتبطة بسلامة ونجله نادي عبر شركتين، 37 مليون يورو، بحسب مصدر مطلع على الملف.



وصدرت بحق الحاكم السابق مذكرة توقيف دولية منذ أيار 2023. ويُشتبه في أنه كوّن ثروة عقارية ومصرفية ضخمة في أوروبا والولايات المتحدة عن طريق اختلاس مبالغ من الأموال العامة اللبنانية بتواطؤ مع جهات عدة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



وفي المجموع، وُجّهت اتهامات رسمية لعشرة أطراف في هذه القضية، منها "إتش إس بي سي برايفت بانك سويس"، وهي شركة تابعة للمجموعة المصرفية البريطانية العملاقة ويشتبه في أنها ساعدت الحاكم السابق على اختلاس نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان.



وخلال جلسة مغلقة في الأول من تشرين الأول، نددت النيابة العامة بـ"شبكات مالية بالغة التعقيد، تمكن سلامة وعائلته والمقربون منه من الاستفادة منها إلى حد كبير". وبناء عليه، استنتج الادعاء أن رياض سلامة وشقيقه رجا هما "العقلان المدبران والفاعلان الرئيسيان" في عمليات الاختلاس وتبييض الأموال الهادفة إلى التغطية على الأصول.



وقال محامي مصرف لبنان، فيليكس دو بيلوي لفرانس برس إن تأييد عمليات الحجز "سيساعد مصرف لبنان (...) على استرداد الأموال التي اختلسها رياض سلامة والمقربون منه. هذه الأموال يجب أن تعود إلى الشعب اللبناني".



من جهتهما، قال محاميا منظمة "شيربا" لمكافحة الفساد و"تجمع ضحايا الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان"، وليام بوردون وفينسان برينغارت، إن "تأييد أمر مصادرة الأصول يؤكد مدى جدية الاتهامات وتبعاتها وثقلها الرمزي".



وأشاد إيمانويل داوود، المحامي الذي يمثل الدولة اللبنانية في القضية، بموافقة غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف على اختصاص القضاء الفرنسي في ما يتعلق بحجز "ممتلكات خارج فرنسا"، وهي "ستة عقارات في المملكة المتحدة وعقاران في بلجيكا، فضلا عن حساب مصرفي".



وفي تشرين الأول، طعن محامو سلامة أمام محكمة الاستئناف في باريس في اختصاص القضاء الفرنسي بمصادرة أصول له في الخارج.



وقال محاموه، وهم بيار أوليفييه سور وكلارا جيرار-رودريغيز وصوفيا بوغرين، إنهم يعتزمون الطعن "مجددا أمام محكمة التمييز".