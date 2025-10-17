هكذا سيكون طقس الـWeekend...

يؤثر على لبنان استقرار جوي تام اليوم وفي الأيام المقبلة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: قليل السحب

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخقض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس مستقر وقلبل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.



الأحد: الطقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٠ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.