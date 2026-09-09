طقس معتاد وحار قليلاً... إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان طقس معتاد وحار قليلاً، فيما الأجواء قليلة السحب في الأيام المقبلة مع تشكل ضباب خفيف جبلاً، فيما درجات الحرارة مستقرة نسبيا.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: قليل السحب

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الخميس: الطقس قليل السحب، مع تشكّل سحب خفيفة بعد الظهر وضباب على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الجمعة: الطقس قليل السحب، مع تشكّل سحب خفيفة بعد الظهر وضباب على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.