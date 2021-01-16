حركة الشبيبة الأرثوذكسية تطلق مشروع "أوكسجين O2" لتأمين الأوكسجين مجاناً للمرضى الأكثر حاجة

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أطلقت حركة الشبيبة الأرثوذكسية - مركز طرابلس مشروع "أوكسجين O2" لتأمين الأوكسجين الطبي مجاناً للمرضى الأكثر حاجة ضمن نطاق أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس.وأكّدت الحركة أنّ "المعدات المتوفّرة تجعلنا قادرين على تأمين الأوكسجين لـ 4 أو 5 مرضى في نفس الوقت وكذلك تأمين الأوكسجين لمريضَيْن أثناء نقلهما إلى المستشفى". وأضافت: "نحن أيضاً بصدد تأمين ثلاث مكنات توليد أوكسجين تعمل على الكهرباء في الأيام المقبلة".وللإستفادة من هذا المشروع، طلبت الحركة التواصل معها على الأرقام التالية:أدال عبدالله (بشمزين): 71734582جورج أيوب (برسا): 03717457ابراهيم داود (بصرما): 70320160عيسى زويتيني (طرابلس): 71907227كاتيا عبيد (أميون): 76364733لارا طنوس (أنفه + شكا): 76159985مالفينا كوسى (مجدليا): 76613820عايدة يونس (بطرام): 71163096غريتا خوري (فيع): 03586375نينا ديب (كفرعقا): 70554702ركال نصر (قلحات): 76338625سلوى شماس (كفرحزير): 03820329سيدة أنطون (الميناء + المنيه): 76730932تادي ملحم (دده): 70471451شادي يعقوب (كوسبا): 03945384