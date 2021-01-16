حركة الشبيبة الأرثوذكسية تطلق مشروع "أوكسجين O2" لتأمين الأوكسجين مجاناً للمرضى الأكثر حاجة

أطلقت حركة الشبيبة الأرثوذكسية - مركز طرابلس مشروع "أوكسجين O2" لتأمين الأوكسجين الطبي مجاناً للمرضى الأكثر حاجة ضمن نطاق أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس.
وأكّدت الحركة أنّ "المعدات المتوفّرة تجعلنا قادرين على تأمين الأوكسجين لـ 4 أو 5 مرضى في نفس الوقت وكذلك تأمين الأوكسجين لمريضَيْن أثناء نقلهما إلى المستشفى". وأضافت: "نحن أيضاً بصدد تأمين ثلاث مكنات توليد أوكسجين تعمل على الكهرباء في الأيام المقبلة".
وللإستفادة من هذا المشروع، طلبت الحركة التواصل معها على الأرقام التالية:
أدال عبدالله (بشمزين): 71734582
جورج أيوب (برسا): 03717457
ابراهيم داود (بصرما): 70320160
عيسى زويتيني (طرابلس): 71907227
كاتيا عبيد (أميون): 76364733
لارا طنوس (أنفه + شكا): 76159985
مالفينا كوسى (مجدليا): 76613820
عايدة يونس (بطرام): 71163096
غريتا خوري (فيع): 03586375
نينا ديب (كفرعقا): 70554702
ركال نصر (قلحات): 76338625
سلوى شماس (كفرحزير): 03820329
سيدة أنطون (الميناء + المنيه): 76730932
تادي ملحم (دده): 70471451
شادي يعقوب (كوسبا): 03945384