تكتل نواب قوى التغيير في بعبدا... وملف ترسيم الحدود البحرية على الطاولة

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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية، موضحا أن الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف" .ولفت عون، خلال لقائه تكتل نواب قوى التغيير الذي ضم النواب ملحم خلف وابراهيم منيمنة ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق وياسين ياسين ونجاة عون، في قصر بعبدا، إلى أن لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع "اسرائيل" والتي توقفت على اثر رفض الجانب الاسارئيلي اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً.ورفض عون التهديدات الاسرائيلية المخالفة للقوانين وللقرارات الدولية، موضحا أنه يقود المفاوضات وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29 .وعرض رئيس الجمهورية مع الوفد ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 ، متحدثاً عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة، لافتاً إلى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر.ونفى رداً على سؤال من الوفد النيابي، وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وطالب النائب ملحم خلف بدوره تثبيت الخط 29 ، داعيا إلى عدم التردد في المضي قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه الى المراجع الدولية.