لجنة الشباب قررت تخصيص جولات اسبوعية ميدانية للاطلاع على واقع المنشآت الرياضية والكشفية

الإعلان

قرّرت لجنة الشباب والرياضة، في جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب سيمون ابي رميا، تخصيص جولات اسبوعية ميدانية للاطلاع على واقع المنشآت الرياضية والكشفية: مدينة كميل شمعون الرياضية، المسبح الاولمبي - اميل لحود، ملعب طرابلس قاعة الميناء، ملعب مدينة بعلبك الرياضي والمدينة الكشفية في سمار جبيل.كما قررت اللجنة تخصيص جلسات للادارات والمؤسسات والوزارات والجهات المعنية بإدارة هذه المنشآت من اجل وضع تصور لاعادة الحياة الى هذه المنشآت.وحضر الاجتماع النواب الياس حنكش، وضاح الصادق، ينال الصلح، رائد برو، شربل مارون، واعتذر عن عدم الحضور النواب: غسان عطاالله ، بيار بو عاصي، آغوب ترزيان، ورازي الحاج.