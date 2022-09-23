ميقاتي التقى الأمين العام للامم المتحدة ووزير خارجية مصر.. غوتيريش: للاسراع في تأليف حكومة واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

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واصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته في نيويورك، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.وقد التقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ومندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي.ودعا غوتيريش "الى الاسراع في تأليف حكومة لبنانية جديدة واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها"، منوهاً "بما تضمنته كلمة رئيس الحكومة امام الجمعية العامة لا سيما لجهة دعم مهمة اليونيفيل والتزام القرارات الدولية والتنسيق مع الجيش ". واشار "الى ان ما عبر عنه الرئيس ميقاتي بشأن وضع الاونروا سيكون موضع متابعة اممية لتحسين اوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان".كما التقى الرئيس ميقاتي وزير خارجية مصر سامح شكري، في حضور الوزير بو حبيب، وقال شكري خلال اللقاء إن "القمة العربية المقبلة في الجزائر تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات العربية - العربية وتعزيز التعاون المشترك".واشار الى ان "القلق الحقيقي يتمثل في تأثير حرب اوكرانيا على الغذاء العالمي، وضرورة بذل الجهود الاممية للتوصل الى حل"، لافتاً الى "انه سيزور بيروت قريبا".وقد شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته السيدة مي في حفل استقبال أقامه الرئيس الاميركي جو بايدن وعقيلته السيدة جيل في "متحف التاريخ الاميركي" على شرف رؤساء الوفود المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.