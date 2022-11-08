نصّار: نسعى لاعتماد الإنماء المتوازن وتثبيت أبناء القرى النائية في قراهم

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أشار وزير السياحة المهندس وليد نصّار إلى أنّ ما تمّ الإعلان عنه حول نيّة إقامة مشروع سياحي في منطقة القبيات في عكّار بعد أن استحصلت وزارة السياحة على الموافقة بتخصيص جزء من مشاعات الجمهورية اللبنانية في البلدة لصالحها، هو فكرة مبدئية لتنشيط ودعم الحركة الإقتصادية في المنطقة، وتأتي ضمن خطّة اللامركزية الإدارية السياحية التي نعمل عليها منذ وصولنا إلى الوزارة بغية دعم القرى والبلدات النائية ومساعدتها في تطوير دورها ووضعها الإقتصادي والإجتماعي.وأكد في بيان له، أهمّية تعاون جميع الأفرقاء والمعنيين في المنطقة كما في كل المناطق لتحقيق وإنجاز مشاريع كهذه تساهم في تثبيت أبناء القرى النائية في قراهم وبلداتهم وتحافظ على الإنماء المتوازن الذي لطالما ناشدنا به وسعينا له في عملنا بالوزارة في ظلّ الحرمان والإجحاف الحاصل بحق عدد كبير من المناطق وفي مقدمتها منطقة عكّار، علماً أنّنا سنطلق، وبعد تنسيقٍ مع "هيئة الشراء العام"، مناقصة علنية فور الإنتهاء من الأفكار والخرائط للمشروع السياحي المنوي إقامته حرصاً منّا على الشفافية والنزاهة في العمل، وذلك بالتنسيق الكامل مع جميع المعنيين من وزارات وبلديات.