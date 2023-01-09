أخبار لبنان
09 كانون الثاني 2023 - 08:05
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غسان سكاف بعد لقائه رئيس الكتائب: لمبادرة داخلية لانتخاب رئيس

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Lebanon News
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل النائب غسان سكاف وشارك في اللقاء النائب نديم الجمّيل وجرى بحث في المستجدات واهمها الاستحقاق الرئاسي.

وتمنى سكاف ان تحمل السنة الجديدة الخير، موضحاً ان البحث تناول التحركات التي يقوم بها لانهاء الشغور الرئاسي، لافتاً الى ان تقاعس السلطة القضائية في لبنان ادى الى حضور وفد قضائي أوروبي للتحقيق في الملفات المرتبطة بالفساد وتبييض الأموال. 
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وقال: "في نفس الإطار، تقاعس المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية سيدفع الى تدخل خارجي يمكن ان يؤدي الى وصاية جديدة نسعى الى عدم حصولها، ونحن بانتظار لحظة انفصال لبنان عن التأثيرات الخارجية، الاقليمية والدولية، لانتاج رئيس للجمهورية تماما كما في موضوع ترسيم الحدود البحرية." 

واوضح سكاف انه يسعى الى مبادرة تنتج مناعة داخلية تواكب المساعي الخارجية بدل البقاء على الهامش بينما الخارج يعمل جاهداً لانتاج رئيس جمهورية للبنان.
 
 
 
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