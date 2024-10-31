لقاء جمع سليم بشرف الدين... للبحث في العدوان الإسرائيليّ المستمر على لبنان

التقى وزير الدفاع الوطنيّ موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وزير المهجرين عصام شرف الدين، للبحث في الأوضاع في ظل العدوان الإسرائيليّ المستمر على لبنان وآخر المستجدّات، سيّما ملف النازحين والخطوات المتخذة لمساعدتهم.