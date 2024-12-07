قرارات لمجلس الوزراء حول خطة عمليات تعزيز إنتشار الجيش وترتيبات رفع الأنقاض

ميقاتي تفقد وقائد الجيش ووزراء مركزين عسكريين في الشواكير والقليلة - صور

ميقاتي تفقد وقائد الجيش ووزراء مركزين عسكريين في الشواكير والقليلة - صور

مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الجيش إتخذ قرارًا بإرسال تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا