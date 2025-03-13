جابر: نبدأ بدراسة موضوع الودائع بهدف إعادتها وليس شطبها

أكّد وزير المال ياسين جابر أنّ الحكومة ملتزمة بأن تعالج الملفات الإصلاحية كلّها.



وقال: "ها قد بدأت اليوم بالتّعيينات فالرحلة بدأت ونأمل أن تكون رحلة سريعة".



وأضاف: "نبدأ بدراسة موضوع الودائع بهدف إعادتها وليس شطبها".



وعمّا إذا كان سيُعيّن رئيسا لحاكم مصرف لبنان، قبل انتهاء الشهر الحالي، قال: "هذا ما نسعى إليه".



وأوضح أنّ الإصلاحات المطلوبة لا يقومون بها من أجل صندوق النّقد بل من أجل اللبنانيين لتحسين أوضاعهم وأوضاع البلاد.



وشدّد على أنّ مواصفات حاكم مصرف لبنان هي أن يكون جاهزًا لإتمام الإصلاحات كلّها ووجود الحاكم أساسيّ والمطلوب أن يكون هناك حاكم جديد.



وقال: "لم نصل إلى اسم محدّد بل نتباحث".



وأشار إلى أنّ الفترة المقبلة سيكون هناك زيارة أخرى لوفد الصندوق في بداية نيسان ووفد من مجلس الوزراء سيتجه إلى واشنطن لإتمام البحث في ما بدأنا به وستكون فرصة للبنان ليؤكّد رجوعه.