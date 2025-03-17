سلام استقبل قائد الجيش... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد.



وكانت مناسبة هنأ فيها الرئيس سلام قائد الجيش على تعيينه.