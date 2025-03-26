الخميس المقبل موعد بدء التحقيق في شكوى ضد سلامة

حدّد قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان الخميس المقبل موعدًا، لبدء التحقيق في الشكوى المقدمة من النائب الياس جرادة والمحامين في جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" وهم حسن بزي وبيار الحداد ونجيب فرحات وطارق عزو ومحمد لمع وذلك ضد كل من:



1- شركة اوبتيموم

2- رياض سلامة

3- وسيم منصوري

4- وعدد من المصارف ورؤساء مجالس إدارتها.



وتأتي الشكوى على خلفية اختلاس مبلغ 8 مليار دولار أميركيّ بواسطة شركة أوبتيموم ورياض سلامة وتدخل بقية المدعى عليهم وعدم إعطائهم معلومات للقضاء.