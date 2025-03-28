الجامعة اللبنانية تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية العلوم للعام الجامعي 2025 - 2026

اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية العلوم (كافة الفروع والعمادة)، وذلك خلال العام الجامعي 2025 - 2026 ووفق الآتي:



الفرع - الاختصاص المطلوب

الفروع الخمسة Probabilité + المعلوماتية + الإحصاء

الفرع الثاني Géologie - Paléontologie + Histologie + Botanique

الفرع الثالث Physique énérétique + Electrochimie + Chime minérale

الفرع الرابع Nanophysique + Mécanique + Chimie analytique + Chimie organique + Neurophysiologie + Immunologie + Analyse + Algèbre

الفرع الخامس Bioinorganique + Biochimie

العمادة 1- علوم البحار تخصص في دراسة الأنظمة البيئية للبحر المتوسط

2- هندسة الكهرباء أو الالكترونيك مع خبرة تعليمية في تدريس مادة (Building Management System - BMS)

3- (Fingerprint) عن مقارنة وتحليل وتظهير البصمات العشرية

4- Anthropology & Entomology Forensic

5- القانون الدولي: تخصص ملفات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الأنتربول



المستندات المطلوبة

- نسخة عن الشهادات العلمية من البكالوريا اللبنانية القسم الثاني (أو ما يعادلها ) إلى شهادة الدكتوراه (مرفق معهم المعادلات من وزارة التربية والتعليم العالي في حال كانت الشهادات الجامعية صادرة عن جامعات خاصة في لبنان أو خارجه).

- إخراج قيد إفرادي جديد

- السيرة الذاتية (C.V)

- صورة شمسية

- نسخة عن أطروحة الدكتوراه

- نسخة عن الأبحاث العلمية المنشورة



آلية تقديم الطلبات:

أولًا: تُقدّم الطلبات اعتبارًا من يوم الجمعة 28 آذار 2025 حتى يوم الثلاثاء 8 نيسان 2025 ضمن الدوام الرسمي.

ثانيًا: تُقدّم طلبات الترشيح شخصيا من قبل صاحب العلاقة لدى أمانة سر الفرع الذي يرغب الأستاذ التدريس فيه، وذلك حسب الاختصاصات المطلوبة في الفرع والمذكورة في الجدول أعلاه".

ولفتت الى انه" يصبح إلزاميا على الأستاذ التدريس في الفرع الذي قدم فيه طلب الترشح للتعاقد، وبالتالي لا يمكنه تقديم طلب نقل ملف التعاقد فيما بعد إلى أي فرع آخر".



