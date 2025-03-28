وزيرة التربية: بعد التهديدات..تعطيل المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية والحدت

نظرا للتهديدات الاسرائيلية لمنطقة الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث، قررت وزيرة التربية والتعليم العالي دعوة مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في هذه المناطق ومجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في الحدت، إلى تعطيلها اليوم وإخلائها من المتعلمين والمعلمين والإداريين، وتوخي الحذر في نقل الأولاد حفاظا على سلامة الجميع .