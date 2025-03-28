جابر: لتكثيف الجهود لتنقية الساحة الداخلية من أي اختراق لزعزعة الاستقرار

ندّد وزير المالية ياسين جابر بالعدوان الإسرائيلي المتصاعد على أكثر من منطقة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، رغم الالتزام الكامل من الجانب اللبناني باتفاق وقف النار.واعتبر جابر أن اسرائيل وإن كانت لا تنتظر ذريعة لاستمرار عدوانها، فإن من أوجد لها الذريعة اليوم بالصواريخ التي تحمل بصماتها، لا يمكن إلّا أن يكون طرفاً مشبوهاً يريد الإساءة الى لبنان.وجدّد الثقة بالجيش اللبناني وقدرته على كشف الفاعلين، آملاً منه تكثيف الجهود لتنقية الساحة الداخلية من أي اختراق لزعزعة الاستقرار الأمني وإنزال أشد العقوبات بحقهم.كما دعا الدول التي رعت اتفاق وقف النار إلى مزيد من الضغوط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام الكامل بمندرجات القرار 1701، خصوصاً وأن ما يخلّفه عدوانها ويتسبب به من مآسٍ يخالف كل عدالة ويضرب جميع الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.وكان الوزير جابر تابع اليوم شؤوناً مالية وإعمارية واجتماعية مرتبطة بوزارة المالية فاستقبل على التوالي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، وجمعية شركات التأمين.