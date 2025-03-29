تشكيل لجنة للتنسيق مع جمعية شركات الضمان

شكّل وزير المالية ياسين جابر لجنة من الوزارة للتنسيق مع جمعية شركات الضمان لوضع الاجراءات الآيلة الى تجاوز قطاع الضمان والتأمين الصعوبات التي يواجهها جراء الأزمات التي مر ويمر بها لبنان.

وأكد الوزير جابر امام وفد من ممثلي الجمعية - عرض له الصعوبات التي يعاني منها القطاع سواء محليًا أو مع شركات الضمان في الخارج - أنّ الوزارة حريصة على استمرار عمل هذا القطاع الحيوي ومساعدته على تطوير عمله وتجاوز العوائق من امامه، من خلال الاجراءات التي تسهّل عمله، لما له من دور في اعادة تنشيط الدورة الاقتصادية بحيث تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي المليار دولار.

وشدد جابر على أنه مزمع على تسهيل عمل كل قطاع منتج وفق خطة يعمل على تنفيذها في الوزارة التي لن تتوانى عن اتخاذ اي تدبير اجرائي سواء على مستوى القرارات أو مشاريع المراسيم الموجبة التي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة ودورها، لتطوير القطاعات الانتاجية القادرة على رفع الناتج الوطني بما يعزز الأمنين الاقتصادي والإجتماعي واستقرارهما، وذلك في اطار الخطة العامة للحكومة التي من اولى اهدافها النهوض بالقطاع الاقتصادي والتي تصب خطة الوزارة المالية في هذا الاتجاه.

وكان الوزير جابر التقى رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر الذي بحث معه في موضوع مخصصات المجلس الواردة في الموازنة وتسهيل صرفها بغية الإسراع في عملية رفع الانقاض في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيليّ على لبنان.