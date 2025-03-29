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سامي الجميّل: الدعوة الى المصارحة والمصالحة لا يمكن أن تجري إلاّ مرة واحدة ومن غير المسموح أن تفشل

أخبار لبنان
2025-03-29 | 12:10
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سامي الجميّل: الدعوة الى المصارحة والمصالحة لا يمكن أن تجري إلاّ مرة واحدة ومن غير المسموح أن تفشل
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سامي الجميّل: الدعوة الى المصارحة والمصالحة لا يمكن أن تجري إلاّ مرة واحدة ومن غير المسموح أن تفشل

سامي الجميّل: لضرورة معالجة ملف السلاح للمضي قدماً في ورشة وطنية شاملة

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن الدعوة الى المصارحة والمصالحة التي أطلقها من على منبر المجلس النيابي لا يمكن أن تجري إلاّ مرة واحدة فقط ومن غير المسموح أن تفشل، معتبرا أن "هذا يتطلب أن يكون اللبنانيون متساويين فلا يمكن أن يبنى بلد بوجود سلاح بيد فريق يحتكم الى أجندات خارجية. 

وشدد على ضرورة معالجة ملف السلاح للمضي قدماً في ورشة وطنية شاملة. 

كلام رئيس الكتائب جاء خلال حفل إفطار أقامه على شرفه النائب السابق مصباح الأحدب.
 

وقال الجميّل: "منذ زمن، كنت أنتظر هذا اليوم لأتوجه إلى أهل هذه المدينة التي دخلت قلبي من الباب العريض عندما كنت اتلقى نداءات من أبنائها خلال معارك المحاور طلباً للتدخل، ثم أصبحت طرابلس جزءا من حياتي، وترسخت العلاقة أكثر بعد زيارتي لأسواقها التي حفرت مكانة في قلبي إلى الأبد وقادت الى العمل مع ناشطين من مختلف الطوائف اللبنانية".

وفي ما يتعلق بمؤتمر المصارحة والمصالحة الذي طرحه من مجلس النواب، شدّد رئيس الكتائب على ضرورة أن يكون منطلقاً من المساواة بين اللبنانيين فلا يمتلك أحد الأطراف سلاحا. وقال: "هذه المصارحة والمصالحة لا يمكن ان تتم الا لمرة واحدة فقط ولذلك لا يمكن ان تفشل، وإذا كان السلاح موجودًا، فإنها لن تنجح خصوصا إذا كان هناك فريق ينفذ أجندات غير لبنانية"، معتبراً أن "السلاح هو ضرب للبنان، ويزيد الانقسام كما أن بقاءه يكلفنا يومياً ويعطي ذرائع لبقاء الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا الجميّل الى انتهاج طريقة جديدة في التعاطي بين اللبنانيين تقوم على المحبة والاحتضان والاستماع الى هواجس بعضنا البعض بعدما استنفذت كل محاولات الإقصاء الأخرى بالكراهية والبغض والايديولوجيات والطعن في الظهر، مشدداً على ضرورة الاعتراف بأن لبنان لا يبنى الى بالحب المتبادل بين أبنائه وتبادل الهواجس والاقرار بتضحيات الجميع لفتح صفحة جديدة من تاريخ الوطن بعيداً عن الانقسامات والعداوات. 
 

من جهته، اعتبر النائب السابق مصباح الأحدب أن لبنان تحرر من قبضة محور الممانعة.
 
وأشاد الأحدب بمبادرة رئيس الكتائب للمصارحة والمصالحة، معتبرا أن لبنان بحاجة إلى رؤية موحدة تتجاوز الطائفية لصالح دولة حديثة تعتمد على الكفاءة بدل الزبائنية. وأكد أن طرابلس، رغم استهدافها، بقيت خط الدفاع الأخير عن التعددية في لبنان.

وقال: "الرهان اليوم على العهد الجديد وعلى رئيس الجمهورية بأن يحصن لبنان بسياسة جامعة لكل أطيافه تحت سقف الدولة العادلة وأن يحافظ على التعددية فيه عبر المساواة والمواطنة، وأن يضع حدا للسياسات البائدة الهدامة وأن يضع أسسا صلبة نجتاز بها هذه المرحلة الخطيرة التأسيسية التي تمر بها المنطقة، والا ستدمر الصيغة اللبنانية وعندها سنتشتت وسيصبح لبنان مكانا للحروب والمواجهات".
 

أخبار لبنان

سامي الجميّل

مصباح الأحدب

سلاح

المصالحة

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