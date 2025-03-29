الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سامي الجميّل: الدعوة الى المصارحة والمصالحة لا يمكن أن تجري إلاّ مرة واحدة ومن غير المسموح أن تفشل
أخبار لبنان
2025-03-29 | 12:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سامي الجميّل: الدعوة الى المصارحة والمصالحة لا يمكن أن تجري إلاّ مرة واحدة ومن غير المسموح أن تفشل
سامي الجميّل: لضرورة معالجة ملف السلاح للمضي قدماً في ورشة وطنية شاملة
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن الدعوة الى المصارحة والمصالحة التي أطلقها من على منبر المجلس النيابي لا يمكن أن تجري إلاّ مرة واحدة فقط ومن غير المسموح أن تفشل، معتبرا أن "هذا يتطلب أن يكون اللبنانيون متساويين فلا يمكن أن يبنى بلد بوجود سلاح بيد فريق يحتكم الى أجندات خارجية.
وشدد على ضرورة معالجة ملف السلاح للمضي قدماً في ورشة وطنية شاملة.
كلام رئيس الكتائب جاء خلال حفل إفطار أقامه على شرفه النائب السابق مصباح الأحدب.
وقال الجميّل: "منذ زمن، كنت أنتظر هذا اليوم لأتوجه إلى أهل هذه المدينة التي دخلت قلبي من الباب العريض عندما كنت اتلقى نداءات من أبنائها خلال معارك المحاور طلباً للتدخل، ثم أصبحت طرابلس جزءا من حياتي، وترسخت العلاقة أكثر بعد زيارتي لأسواقها التي حفرت مكانة في قلبي إلى الأبد وقادت الى العمل مع ناشطين من مختلف الطوائف اللبنانية".
وفي ما يتعلق بمؤتمر المصارحة والمصالحة الذي طرحه من مجلس النواب، شدّد رئيس الكتائب على ضرورة أن يكون منطلقاً من المساواة بين اللبنانيين فلا يمتلك أحد الأطراف سلاحا. وقال: "هذه المصارحة والمصالحة لا يمكن ان تتم الا لمرة واحدة فقط ولذلك لا يمكن ان تفشل، وإذا كان السلاح موجودًا، فإنها لن تنجح خصوصا إذا كان هناك فريق ينفذ أجندات غير لبنانية"، معتبراً أن "السلاح هو ضرب للبنان، ويزيد الانقسام كما أن بقاءه يكلفنا يومياً ويعطي ذرائع لبقاء الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا الجميّل الى انتهاج طريقة جديدة في التعاطي بين اللبنانيين تقوم على المحبة والاحتضان والاستماع الى هواجس بعضنا البعض بعدما استنفذت كل محاولات الإقصاء الأخرى بالكراهية والبغض والايديولوجيات والطعن في الظهر، مشدداً على ضرورة الاعتراف بأن لبنان لا يبنى الى بالحب المتبادل بين أبنائه وتبادل الهواجس والاقرار بتضحيات الجميع لفتح صفحة جديدة من تاريخ الوطن بعيداً عن الانقسامات والعداوات.
من جهته، اعتبر النائب السابق مصباح الأحدب أن لبنان تحرر من قبضة محور الممانعة.
وأشاد الأحدب بمبادرة رئيس الكتائب للمصارحة والمصالحة، معتبرا أن لبنان بحاجة إلى رؤية موحدة تتجاوز الطائفية لصالح دولة حديثة تعتمد على الكفاءة بدل الزبائنية. وأكد أن طرابلس، رغم استهدافها، بقيت خط الدفاع الأخير عن التعددية في لبنان.
وقال: "الرهان اليوم على العهد الجديد وعلى رئيس الجمهورية بأن يحصن لبنان بسياسة جامعة لكل أطيافه تحت سقف الدولة العادلة وأن يحافظ على التعددية فيه عبر المساواة والمواطنة، وأن يضع حدا للسياسات البائدة الهدامة وأن يضع أسسا صلبة نجتاز بها هذه المرحلة الخطيرة التأسيسية التي تمر بها المنطقة، والا ستدمر الصيغة اللبنانية وعندها سنتشتت وسيصبح لبنان مكانا للحروب والمواجهات".
أخبار لبنان
سامي الجميّل
مصباح الأحدب
سلاح
المصالحة
التالي
تصعيد إسرائيليّ وطرح فكرة لتشكيل ثلاث لجان حول الحدود (الجمهورية)
في كوسبا... شنقت نفسها بقطعة قماش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-26
سامي الجميل: في تاريخ لبنان المعاصر قصص وليس قصّة موحّدة فلنستعد جميعًا لفتح قصة لبنانية جديدة تجمع الجميع وأطالب بمؤتمر مصارحة ومصالحة
آخر الأخبار
2025-02-26
سامي الجميل: في تاريخ لبنان المعاصر قصص وليس قصّة موحّدة فلنستعد جميعًا لفتح قصة لبنانية جديدة تجمع الجميع وأطالب بمؤتمر مصارحة ومصالحة
0
أخبار لبنان
09:34
سامي الجميّل: طرابلس لا يمكن أن تبقى المدينة الأكثر فقراً في لبنان
أخبار لبنان
09:34
سامي الجميّل: طرابلس لا يمكن أن تبقى المدينة الأكثر فقراً في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-02-26
سامي الجميل: لا يمكن فتح صفحة جديدة في لبنان إن لم يكن هناك مساواة بين اللبنانيين تبدأ بألا يملك أي أحد السلاح
آخر الأخبار
2025-02-26
سامي الجميل: لا يمكن فتح صفحة جديدة في لبنان إن لم يكن هناك مساواة بين اللبنانيين تبدأ بألا يملك أي أحد السلاح
0
آخر الأخبار
2025-03-24
سامي الجميل من مجلس النواب: لبنان دائرة انتخابية واحدة يناقض اتفاق الطائف وكل الضرورات التمثيلية كما يناقض طرحنا القائم على الدائرة الفردية
آخر الأخبار
2025-03-24
سامي الجميل من مجلس النواب: لبنان دائرة انتخابية واحدة يناقض اتفاق الطائف وكل الضرورات التمثيلية كما يناقض طرحنا القائم على الدائرة الفردية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:42
قاسم: إذا ظنّت إسرائيل أنها تصنع معادلة جديدة فهذا أمر مرفوض وعلى الدولة التصدي
أخبار لبنان
15:42
قاسم: إذا ظنّت إسرائيل أنها تصنع معادلة جديدة فهذا أمر مرفوض وعلى الدولة التصدي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"
0
أخبار لبنان
14:40
سلام يشكر العراق على تجديد عملية تصدير الوقود إلى لبنان: نتطلع إلى تنشيط التبادل التجاري
أخبار لبنان
14:40
سلام يشكر العراق على تجديد عملية تصدير الوقود إلى لبنان: نتطلع إلى تنشيط التبادل التجاري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا
تقارير نشرة الاخبار
14:27
لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-08
تمارا الزين عُيّنت وزيرة للبيئة في حكومة سلام
أخبار لبنان
2025-02-08
تمارا الزين عُيّنت وزيرة للبيئة في حكومة سلام
0
أخبار لبنان
08:51
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
أخبار لبنان
08:51
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
0
أخبار لبنان
07:37
عون: لا خلاص للبنان إذا لم نعش وفق هذه القيم
أخبار لبنان
07:37
عون: لا خلاص للبنان إذا لم نعش وفق هذه القيم
0
أخبار لبنان
2025-03-23
بين هدى وبترا... جيلان مختلفان ولكن!
أخبار لبنان
2025-03-23
بين هدى وبترا... جيلان مختلفان ولكن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا
تقارير نشرة الاخبار
14:27
لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
ملف سلاح المخيمات الفلسطينية تحت المجهر...
تقارير نشرة الاخبار
14:20
ملف سلاح المخيمات الفلسطينية تحت المجهر...
0
أخبار دولية
14:18
تفاصيل الموقف الايراني من رسالة ترامب…
أخبار دولية
14:18
تفاصيل الموقف الايراني من رسالة ترامب…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في آخر لياليه برنامج "أكرم من مين" يُودّعكم على طريقته...
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في آخر لياليه برنامج "أكرم من مين" يُودّعكم على طريقته...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
في مشروع إعادة الإعمار... "لاء" أميركية للترسانات والأنفاق والمخابئ
تقارير نشرة الاخبار
14:17
في مشروع إعادة الإعمار... "لاء" أميركية للترسانات والأنفاق والمخابئ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
بعد الغارة الإسرائيلية والدمار... الضاحية تستعدّ للعيد
تقارير نشرة الاخبار
14:14
بعد الغارة الإسرائيلية والدمار... الضاحية تستعدّ للعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي
تقارير نشرة الاخبار
14:11
قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
هذا المطلوب من لبنان قبل ٢١ نيسان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
هذا المطلوب من لبنان قبل ٢١ نيسان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:17
دار الفتوى تعلن تفاصيل صلاة العيد: الأحد أول أيام الفطر..
أخبار لبنان
12:17
دار الفتوى تعلن تفاصيل صلاة العيد: الأحد أول أيام الفطر..
2
أمن وقضاء
10:40
موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته
أمن وقضاء
10:40
موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته
3
حال الطقس
01:34
طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
01:34
طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
خبر عاجل
11:15
رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية
خبر عاجل
11:15
رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية
5
أمن وقضاء
12:05
قائد الجيش تفقّد وحدات جنوب الليطاني: عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تخدم العدو..
أمن وقضاء
12:05
قائد الجيش تفقّد وحدات جنوب الليطاني: عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تخدم العدو..
6
أخبار لبنان
03:22
تذكير بوجوب تقديم الساعة منتصف ليل ٢٩ - ٣٠ أذار
أخبار لبنان
03:22
تذكير بوجوب تقديم الساعة منتصف ليل ٢٩ - ٣٠ أذار
7
أمن وقضاء
08:57
بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أمن وقضاء
08:57
بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
8
أخبار لبنان
08:51
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
أخبار لبنان
08:51
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More