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الموسوي من الضاحية: نُحمّل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية والغرب مسؤولية هذه الجريمة

أخبار لبنان
2025-04-01 | 03:31
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الموسوي من الضاحية: نُحمّل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية والغرب مسؤولية هذه الجريمة
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الموسوي من الضاحية: نُحمّل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية والغرب مسؤولية هذه الجريمة

اعتبر النائب ابراهيم الموسوي صباح اليوم، انه "لو صَحَّ ما يُقال عن وجود مقاوم في الشقق المستهدفة فالقوانين الدولية ومعاهدة جينيف تقول يُمنع قتل الافراد خارج نطاق الجبهة وحتى ان كان الفرد في الجبهة وهو ينسحب تمنع القوانين اطلاق النار عليه".

وقال خلال تفقّده المبنى الذي استُهدف فجرًا في الضاحية الجنوبية من الجيش الاسرائيلي " ما حصل نقلنا الى مرحلة مختلفة تمامًا ونحن نُحمّل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية والغرب مسؤولية هذه الجريمة المتمادية والعدو لم يلتزم ولو للحظة بالـ1701".

واضاف "هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لكي يتحرّك لوقف العدوان ووقف الاستباحة المتمادية لدماء اهلنا وهناك مسؤولية لبنانية اي مسؤولية على رئيس الجمهورية والحكومة ويجب أن يكون هناك تضامنًا وطنيًا على مستوى تصريحات بعض النواب "غير المسؤولة" وهناك وزراء يُشجّعون العدو على التمادي في عدوانه".

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