هاشم للـLBCI: لا يمكن التعاطي مع القرار 1701 من زاوية السلاح فقط

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنه لا يمكن التعاطي مع القرار 1701 من زاوية السلاح فقط.



وأوضح في حديث للـLBCI، أن القرار 1701 فيه حقوق وواجبات، سائلا: "إذا كانت واجبات لبنان الالتزام بالقرار 1559 وموضوع السلاح فأين حق لبنان بالحفاظ على سيادته وبإعادة الانسحاب من أرضه؟".



وأشار هاشم الى أنه عندما وافق لبنان على القرار 1701 لم يكن فقط من زاوية العمل على تسليم السلاح.



ولفت الى أن السلاح له وظيفة وهو كان ردة فعل على أمر، موضحا أن "السلاح والمقاومة كانا ردة فعل على الإحتلال".

النائب قاسم هاشم: لا يمكن التعاطي مع القرار 1701 من زاوية السلاح فقط#LBCINews pic.twitter.com/ug297GDEvd — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 2, 2025 وقال هاشم: "العدو يريد أن يأخذنا لتكريس واقع معيّن وادخالنا في مفاوضات يحاول النفاذ منها الى أبعد من ذلك".



وشدد على أن اللجان المدنية مرفوضة بالشكل الذي طرحت به. وقال هاشم: "العدو يريد أن يأخذنا لتكريس واقع معيّن وادخالنا في مفاوضات يحاول النفاذ منها الى أبعد من ذلك".وشدد على أن اللجان المدنية مرفوضة بالشكل الذي طرحت به.