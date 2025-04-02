هاشم للـLBCI: لا يمكن التعاطي مع القرار 1701 من زاوية السلاح فقط

النائب قاسم هاشم: لا يمكن التعاطي مع القرار 1701 من زاوية السلاح فقط#LBCINews pic.twitter.com/ug297GDEvd
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 2, 2025
النائب قاسم هاشم: لا يمكن التعاطي مع القرار 1701 من زاوية السلاح فقط#LBCINews pic.twitter.com/ug297GDEvd
النائب قاسم هاشم: اللجان المدنية للتفاوض مع العدو المطروحة مرفوضة#LBCINews pic.twitter.com/rLy3W4wRG9
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 2, 2025
النائب قاسم هاشم: اللجان المدنية للتفاوض مع العدو المطروحة مرفوضة#LBCINews pic.twitter.com/rLy3W4wRG9