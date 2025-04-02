وزير المال أحال على مجلس الوزراء مشروع مرسوم إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المال في بيان أن "الوزير ياسين جابر أحال على مجلس الوزراء مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، ليصار إلى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، تمهيدًا لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب".