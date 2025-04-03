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وزارة الصحة تشجب استهداف سيارات الاسعاف في الناقورة
أخبار لبنان
2025-04-03 | 05:25
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وزارة الصحة تشجب استهداف سيارات الاسعاف في الناقورة
دانت وزارة الصحة العامة مواصلة إسرائيل استهداف القطاع الصحيّ والذي تمثل فجر اليوم باستهداف سيارتي إسعاف وسيارة إطفاء إضافة إلى تدمير مركز صحيّ موقت للهيئة الصحية في الناقورة.
وأكّد المكتب الاعلاميّ أنّ هذا الاعتداء يضاف إلى الاعتداءات المتكررة، التي نفذها الجيش الإسرائيليّ على المراكز الصحية غير العسكرية منذ بدء العدوان مرورًا بهذه المرحلة التي أعلن فيها عن توقف الأعمال العدائية من دون توقف الاعتداءات.
وجددت وزارة الصحة مطالبتها المجتمع الدوليّ بعدم التهاون واغفال خطورة هذه الاعتداءات التي تشكل مخالفة صريحة للقوانين الدولية ودساتير المنظمات الانسانية والأعراف.
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