الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في قضاءي زحلة والبقاع الغربي

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة بواسطة جهازها المختص بمكافحة التهريب، واعلنت في بيان، انها "ضبطت في هذا الإطار كميات من الدخان المهرّب والتنباك العجمي المهرّب والمعسّل المهرّب والمزوّر وسجائر الكترونية، نتيجة عمليات دهم في مجدل عنجر في قضاء زحلة وكامد اللوز وجب جنين في البقاع الغربي.



وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".