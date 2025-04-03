الصدي يطلع الرئيس عون على شؤون وزارته ويلتقي ممثلة الفاو

زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا.



وتناول البحث الواقع الراهن للطاقة الكهربائية في لبنان، وسبل تعزيز الإنتاج لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.



كما وأطلع الرئيس عون على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاطلاق مسار تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق الآلية المحددة لذلك.



كذلك وضعه في أجواء المحادثات الجارية مع شركة "توتال" في ما خص ملف التنقيب عن الفط والغاز في الحقول المائية اللبنانية.



وفي مكتبه في وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، التقى الصدي ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان فيرونيكا كواترولا، برفقة المنسقة الفنية للري والمياه في المنظمة مايا مهمنا وإطلع منها على عمل "الفاو" في لبنان وبحثا سبل تعزيز التعاون.



كما واستقبل نائب جزين سعيد الاسمر ثم نائب الشوف بلال عبدالله وبحثت مع كل منهما مواضيع تتعلق بالطاقة والمياه في لبنان عموماً ومنطقتهما خصوصاً.