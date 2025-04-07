الخازن تبحث مع السفير السعودي دعم الموسم السياحي... وزيارة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

زارت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود السفارة السعودية اليوم، حيث التقت السفير الدكتور وليد بن عبد الله بخاري، وعرضت معه الخطوات التي تنكب عليها وزارة السياحة والحكومة اللبنانية بشكل عام لإنجاح الموسم السياحي المقبل.وتناول النقاش سبل رفع الحظر المفروض على السياحة الخليجية إلى لبنان، وإعادة بناء الثقة، وتشجيع السياح العرب على زيارة لبنان من خلال التأكيد على أولوية الأمن والاستقرار والشفافية في الأسعار والتعامل.كما تم البحث في فرص التعاون بين وزارة السياحة اللبنانية وتطوير الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال.وشددت الوزيرة لحود على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم لبنان وعلى التعاون القائم بين مختلف الوزارات والإدارات لاستعادة موقع لبنان على الخريطة السياحية الإقليمية.وقبيل توجهها إلى السفارة السعودية، زارت الوزيرة لحود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها في فردان، وقدمت تصريحها عن أموالها المنقولة وغير المنقولة عملًا بقانون الإثراء غير المشروع.