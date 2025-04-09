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رسامني: الأمن في المرفأ ممسوك ولن نسمح بالتشكيك بقدرة تشغيله

أخبار لبنان
2025-04-09 | 06:16
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رسامني: الأمن في المرفأ ممسوك ولن نسمح بالتشكيك بقدرة تشغيله
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رسامني: الأمن في المرفأ ممسوك ولن نسمح بالتشكيك بقدرة تشغيله

أكد وزير الأشغال فايز رسامني، أن الأمن في المرفأ ممسوك بيد من حديد، لافتا الى أنه لن يقبل بأي كلام اعلامي يشكك بذلك.

وقال رسامني في خلال جولة تفقدية له في مرفأ بيروت: "سنعمل في المرفأ بالقوة نفسها التي عملنا بها في المطار، وقد طلبت تعزيز المراقبة في المرفأ وتشديدها".

وشدد على أنه لن يسمح بالتشكيك بقدرة تشغيل المرفأ، وأنه لن يسمح بالكلام الذي صدر بالأمس. وقال: "إذا في شي اعطونا أي دليل".

ولفت رسامني الى أن الموضوع الأمني مهمّ وفي سلّم الأولويّات، مؤكدا على وجوب العمل على تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها.

وأعلن أن اللجنة الموقّتة ستطلعه على الأمور التي يجب العمل عليها وأنه سيتم تطويرها. 

وقال: "هناك تضاربًا في صلاحيات الأجهزة المسؤولة عن أمن مرفأ بيروت". 

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