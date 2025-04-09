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سؤال من ياسين ومنيمنة إلى الحكومة عن تضارب المصالح بين منصب الوزير الحاج وشركاته العاملة في مجال الإتصالات

أخبار لبنان
2025-04-09 | 11:25
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سؤال من ياسين ومنيمنة إلى الحكومة عن تضارب المصالح بين منصب الوزير الحاج وشركاته العاملة في مجال الإتصالات
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سؤال من ياسين ومنيمنة إلى الحكومة عن تضارب المصالح بين منصب الوزير الحاج وشركاته العاملة في مجال الإتصالات

تقدم النائبان ياسين ياسين وابراهيم منيمنة بسؤال الى الحكومة من خلال المجلس النيابي يتعلق بموضوع تضارب المصالح بين منصب وزير الاتصالات شارل الحاج وشركاته العاملة في مجال الاتصالات في لبنان والخارج، خصوصًا لجهة الوصول الى صاحب الحق الاقتصادي في حال تم تسجيل الاسهم باسماء أخرى في السجل التجاري، بالاضافة الى طبيعة العلاقة بينه وبين السيدين ناصيف بشارة وايلي الحاج اللذين يشغلان مناصب قيادية في هذه الشركات.

وجاء في السؤال: "نتوجه إلى الحكومة بشكل عام ولوزير الاتصالات بشكل خاص بالأسئلة التالية:
- ما هي الشركات التي يمتلكها أو يملك حصصًا فيها السيد وزير الاتصالات أو يعتبر صاحب الحقّ الاقتصادي فيها او تربطه بها أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؟ وكيف يمكن أن يبرر عدم وجود امكانية لتضارب مصالح بين عمل هذه الشركات ومصلحتها ومهام الوزير كوزير لقطاع الاتصالات؟
- ما هي العلاقة التي تربط السيد الوزير بالسيد ناصيف بشارة، رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركتي Mada/Waves Connection services ش.م.ل؟ والسيد ايلي حاج، الرئيس التنفيذي المعين حديثا لشركتي مدى هولدنغ و MCI ِش.م.ل؟
- ما هي الإجراءات التي يمكن أن تحمي الوزارة من أية تضارب محتمل في المصالح بين شركات السيد الوزير ومصلحة الوزارة في هذا المجال؟
- هل اضطلعت الحكومة أو بادرت للتأكد من وجود امكانية لتضارب مصالح بين مصالح الوزير الخاصة في شركاته ومصلحة الوزارة؟
متمنين تقديم جواب خطي على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يومًا، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب".

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