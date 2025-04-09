سلسلة استقبالات لوزير الداخلية... وأكرم الحلبي أثار أهمية الاهتمام بأمن الملاعب والمباريات

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، على التوالي النواب: نديم الجميل وجان طالوزيان وسجيع عطيه وأحمد الخير، وبحث معهم في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية.



واستقبل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي، الذي أثار "أهمية الاهتمام بأمن الملاعب والمباريات والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد".



وأثنى الحجار على دور الاتحاد في رفع شأن لعبة كرة السلة، وبالتالي رفع اسم لبنان عاليا في الخارج.



كما التقى الحجار نقيب الصرافين في لبنان مجد المصري مع وفد من النقابة.



وتسلم الوزير الحجار من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وقضاة من الديوان تقريرا عن "إدارة منظومة الصرف الصحي".