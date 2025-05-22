وزارة الداخلية: الوزير لم يدل بأي تصريح وما يتُداول به لا أساس له من الصحة

أكّدت وزارة الداخلية والبلديات أنّ الوزير أحمد الحجار لم يدل بأي تصريح لأي قناة.



وشدّدت على ألّا متحدث آخر بإسم الوزارة.



وقالت: "ما يتم التداول به لا أساس له من الصحة".



واستنكر الحجار الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الجنوب العزيز.



وشدد على أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الإستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية.