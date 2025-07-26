وزير الثقافة ناعيا زياد الرحباني: سنبكيه بينما نردد أغنياته الخالدة

كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة "اكس" ناعياً الفنان المبدع زياد الرحباني: "كنا نخاف من هذا اليوم، لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة. وتحولت الخطط لمداواته في لبنان او في الخارج الى مجرد افكار بالية لأن زيادا لم يعد يجد القدرة على تصور العلاج والعمليات التي يقتضيها. رحم الله رحبانيا مبدعا سنبكيه بينما نردد اغنيات له لن تموت".