الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بحثٌ في زيادة السلع اللبنانية المعفاة من الرسوم الجمركية البرازيلية وإنضمام لبنان إلى الـ"ميركوسير"

أخبار لبنان
2025-07-30 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بحثٌ في زيادة السلع اللبنانية المعفاة من الرسوم الجمركية البرازيلية وإنضمام لبنان إلى الـ&quot;ميركوسير&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بحثٌ في زيادة السلع اللبنانية المعفاة من الرسوم الجمركية البرازيلية وإنضمام لبنان إلى الـ"ميركوسير"

زار وفد مجلس رجال الاعمال اللبنانيّ البرازيليّ برئاسة ربيع افرام وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ونائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، ونائب رئيس المجلس اللبنانيّ البرازيليّ نسيب الجميل، وأعضاء المجلس غسان عساف، وباتريك كلاسي وبيار بعقليني.

وبحثوا في موضوع الإعفاءات الجمركية البرازيلية لبعض المنتجات اللبنانية، والسعي لزيادة عدد السلع المعفية، فضلًا عن إنضمام لبنان الى الـ"ميركوسير" (اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا الجنوبية.

وعرض افرام خلال اللقاء أهمية إعفاء البرازيل عددًا من السلع اللبنانية لا سيما زيت الزيتون من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق البرازيلية، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود مع المسؤولين اللبنانيين لا سيما وزير الإقتصادر من أجل العمل على توسيع مروحة الإعفاءات لتشمل سلعاً جديدة.

أما شقير فاعتبر ان قرار الإعفاءات الجمركية البرازيلية للسلع اللبنانية تشكل فرصةً مهمة للمنتجات اللبنانية خصوصاً المحددة في لائحة الإعفاءات كذلك لكونها تفتح الباب أمام إعفاءات جديدة لمنتجات كثيرة.

وأكد البساط أنه سيولي هذا الموضوع إهتمامًا خاصًا، مشيرًا الى أنه سيتابع موضوع الـ"ميركوسير" (اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا الجنوبية"، "حيث لديه اتصالات في الأرجنتين ويرى إذا هناك إمكانية أن نفتح المجال للدخول في هذه الإتفاقية .

واتُفق خلال اللقاء على العمل لزيادة السلع اللبنانية المعفية بمقابل قيام لبنان بإعفاءات مماثلة لسلع برازيلية ستوردها لبنان، وتوفير الدعم للصناعة اللبنانية وتخفيض كلفتها وإلغاء الجمارك عن بعض المواد الأولية مثل البن من البرازيل والحليب وهي مواد أولية للصناعة.

كما اتُفق على أن يتم تحضير تتضمن كل هذه النقاط وتقديمها الى ويزر الإقتصاد للعمل على متابعتها.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

زيادة

السلع

اللبنانية

المعفاة

الرسوم

الجمركية

البرازيلية

وإنضمام

لبنان

الـ"ميركوسير"

LBCI التالي
جشي: سلاح المقاومة لايمكن نزعه بالقوة
كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء وتحديثات علاجية جديدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-07-03

وزير الصناعة بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي شمول الإعفاءات الجمركية البرازيلية لصناعات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-10

تكتل "لبنان القويّ" يطعن في البند الثاني من القرار المتعلق بزيادة الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-11

حيدر: سنؤمن زيادة المداخيل من الرسوم الجمركية والضرائب على الأملاك البحرية والنهرية

LBCI
أخبار دولية
2025-06-07

اليابان: "تقدم" لكن "لا اتفاق" في المحادثات مع واشنطن حول الرسوم الجمركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:53

سلام عرض مع مدير "الألكسو" إطلاق مشاريع تعاون تربوية وثقافية والتقى مدير الـUNHCR

LBCI
أخبار لبنان
06:52

بخاري: المستقبل جميل للبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:43

"ليلة المتاحف" في جامعة الروح القدس: حوار إبداعيّ بين الفن التشكيليّ والموسيقى

LBCI
أخبار لبنان
06:31

تدشين وحدة غسل الكلى بعد إعادة تأهيلها في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-21

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد مسيرة معادية شمال الجولان وجنوبه

LBCI
رياضة
04:56

بايرن ميونيخ يتعاقد مع لويس دياس قادما من ليفربول بعقد حتى 2029

LBCI
فنّ
2025-07-27

"عايشة وحدا بلاك"... هذا ما كشفه الفنان الراحل زياد الرحباني عن هذه الأغنية في مقابلة سابقة عبر الـLBCI!

LBCI
أخبار لبنان
05:16

المديرية العامة للشؤون العقارية: مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان في خلال آب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:01

المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

فيروز في اليوم الثاني لعزاء زياد... أم بحجم أمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

خلافات إسرائيلية تعيق تحقيق صفقة غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عون في الجزائر... هذه تفاصيل ما يجري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:57

إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر

LBCI
اقتصاد
10:34

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز

LBCI
أخبار لبنان
14:57

الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"

LBCI
أخبار دولية
00:02

خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ

LBCI
أخبار لبنان
15:51

ابتداءً من هذا التاريخ... الخطوط الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها الى بيروت

LBCI
اسرار
00:07

أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة

LBCI
رياضة
10:41

نواف سلام يستقبل وائل عرقجي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More