جشي لمجلس الوزراء: قراركم غير ميثاقي وبالتالي فهو غير شرعي... وخضوعكم للأميركي وأتباعه لا يلزمنا

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أن القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بتجريد المقاومة من سلاحها في ظل الاحتلال وفي ظل استمرار القتل والتدمير هو قرار خاطئ ويمثل خيانة لدماء شهداء لبنان جميعا على امتداد الوطن وعلى مدى العقود الماضية التي واجه فيها اللبنانيون الاحتلال.وقال النائب جشي في خلال تشييع حزب الله الشهيد الكشفي في حزب الله عباس عوالا في تولين: "نقول لمن اتخذ القرار، ان قراركم هذا غير ميثاقي وبالتالي فهو غير شرعي ويتعارض مع ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني في الفقرة (ي) التي نصت على أن لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".وأضاف: "نحن لا نعترف بالقرار ونعتبره غير موجود ونقول لكم ان خضوعكم للاميركي واتباعه لا يلزمنا، واذا كنتم ترضون لانفسكم الذلة والمهانة خوفا من الاميركي واتباعه، وترون بانكم ضعفاء في مواجهة المشروع الاميركي للتسلط على المنطقة وشعوبها فنحن لسنا كذلك، نحن نأبى الا ان نعيش اعزاء وكرماء ومقاومين للظلم والظالمين وهذا هو دأبنا على مدى التاريخ، فقد ورد عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين".وتناول جشي المستجدات على الساحة اللبنانية، فقدم التعازي والتبريكات بشهداء الجيش اللبناني الذين ارتقوا السبت لأهاليهم وقيادتهم، معتبراً ان استشهاد هؤلاء الكرام يؤكد على استمرار العدو المجرم باعتداءاته على بلدنا ومواطنينا وجيشنا، وأن ما حصل هو دليل واضح على ان العدو الاسرائيلي هو عدو لكل لبنان ولكل اللبنانيين.وأكد أن ضبط النفس حفاظا على البلد في اكثر من محطة لا يعني تنازلاً عن حق وتجاوزاً للاستخفاف وتسليماً بالأمر الواقع.وقال: "نحن من باب حرصنا الدائم على العيش المشترك والحفاظ على بلدنا بكل مكوناته دون استثناء، ندعو الجميع الى تحمل مسؤولياته الوطنية والتاريخية، كما وندعو من اتخذ القرارات الخرقاء في الخامس والسابع من آب الجاري، إلى العودة عن هذا الخطأ الفادح فان التراجع عن الخطأ فضيلة ولا ضير في ذلك، ونحن واياكم نحمي ونبني ونعمل لما فيه مصلحة وطننا لا لمصلحة الاعداء".