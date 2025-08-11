رئيس الجمهورية زار اليرزة معزيًا بشهداء وادي زبقين وتفقّد جريحًا في مستشفى الجعيتاوي

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة، معزّيًا بشهداء حادثة وادي زبقين.



ثم انتقل إلى مستشفى الجعيتاوي، حيث اطلع على الوضع الصحي لأحد العسكريين الجرحى، والتقى الطاقم الطبي المعالج وأفراد عائلته، متمنيًا له الشفاء العاجل، ومؤكدًا" توفير العناية الفائقة له حتى شفائه التام".





