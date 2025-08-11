أخبار
كنعان تابع مع وزيري الداخلية والصحة حاجات المتن: الثقة بالدولة وممثلي الشعب تستعاد باستعادة حقوق المواطنين
أخبار لبنان
2025-08-11 | 10:40
مشاهدات عالية
2
min
كنعان تابع مع وزيري الداخلية والصحة حاجات المتن: الثقة بالدولة وممثلي الشعب تستعاد باستعادة حقوق المواطنين
زار النائب ابراهيم كنعان وزير الصحة العامة ركان نصر الدين، وعرض معه الواقع الصحي في المتن الشمالي بشكل عام، وحاجات مستشفيات القضاء، فضلا عن قضية الأدوية.
وقال كنعان: "في الوقت الذي يبدو فيه اللبنانيون عموما، والمتنيون خصوصا في أمس الحاجة الى من يتابع أمورهم ويدافع عن حقوقهم لا عن مقاعده، ويختصر هذا البعض الهموم بهمومه السلطوية الفارغة من أي مضمون، بينما المطلوب اليوم في كل القطاعات الصحية والبلدية والانمائية تأمين حقوق الناس لاستعادة الثقة بالدولة وممثليها".
وأشار كنعان إلى أن "البحث تركز أيضاً على تعزيز قدرات مستشفى ضهر الباشق الحكومي والمستشفيات الخاصة، لتقوم بواجبها والالتزامات المطلوبة، خصوصا أن من واجب الحكومة كحد أدنى تجاه المواطن تأمين الاعتمادات اللازمة في الاستشفاء والدواء، وهو ما سيكون مدار متابعة من قبلنا في مجلس النواب مع وزير الصحة متنياً وفي كل لبنان من خلال موازنة ٢٠٢٦".
كما زار كنعان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبحث معه في "تسهيل العمل البلدي وتحريره من المعوقات التي تعترضه، خصوصا بعد صدور قانون تمكين البلديات ومع قرب بدء توزيع مستحقات البلديات من الهاتف الخلوي التي تساعد في تنمية المناطق، لا سيما في قرى المتن الشمالي وبلداته.
وأكد كنعان "متابعة هذه المسائل وغيرها المتعلقة بقوى الأمن وإمكاناتها في المتن الشمالي مع وزير الداخلية في المرحلة المقبلة".
أخبار لبنان
