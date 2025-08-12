أخبار
سلام خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار: نريدكم مشاركين فاعلين في لبنان في سياسته واقتصاده وثقافته
2025-08-12 | 08:40
سلام خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار: نريدكم مشاركين فاعلين في لبنان في سياسته واقتصاده وثقافته
استقبلَ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة السيدة روز شويري إلى جانب ثمانين شابًا وشابة من أبناء الجالية اللبنانية في الاغتراب، والمشاركين في النشاطات، التي تنظمها المؤسسة في لبنان.
وقال: "إنّ وجودكم هنا ليس مجرد زيارة رمزية، بل هو رسالة تقول إن لبنان لم يُنسَ، وأن الرابط معه لا يزال حيًا رغم المسافة والزمن. وأنتم، وأنتم تجوبون جباله، وتزورون وديانه، وتلتقون بأهله، تشاركون في حوار بين ماضي لبنان ومستقبله.
ولأكون صريحًا معكم: لبنان اليوم ليس في الموقع الذي نريده. نحن نواجه تحديات سياسية وصعوبات اقتصادية، وتبعات سنوات من عدم الاستقرار. لكننا عازمون كحكومة وشعب على إعادة البناء. وهذا لا يتحقق إلا عبر أجندة إصلاحية طموحة، والعمل على أن تحتكر الدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وهو مسار بدأنا به.
نحن نضع أسس مختلفة ترتكز على دولة محترمة ذات سيادة، تخدم جميع مواطنيها أينما كانوا. وهذا يعني إعادة بناء ليس فقط للبنى التحتية والمؤسسات، بل أيضاً لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، والثقة بين اللبنانيين في الداخل و في الاغتراب.
لقد طُرح دور الاغتراب طويلًا بشكل ضيق، وكأن مساهمتكم تقتصر على إرسال الأموال لدعم عائلاتكم. نعم، دعمكم المالي كان أساسيًا، لكنكم أكثر من ذلك بكثير. نريدكم مشاركين فاعلين في حياة لبنان في سياسته، وفي اقتصاده، وفي ثقافته، وفي صوته على الساحة الدولية.
خلال وجودكم هنا، شاهدوا لبنان كما هو بكل جماله وتحدياته. فكّروا بما تستطيعون تقديمه، سواء عبر مهنتكم، أو شبكات علاقاتكم، أو استثماراتكم، أو دفاعكم عن قضيته. ازرعوا بذور المشاركة الآن، لتكون صلتكم بلبنان التزاماً حياً لا ذكرى عابرة.
وعندما تعودون إلى بلدانكم، لا تتركوا لبنان خلفكم. احملوه معكم في كلماتكم، وفي عملكم، وفي أفعالكم. دافعوا عنه حين يُساء فهمه، وساندوه حين يواجه الصعوبات، واحتفلوا به حين ينجح
أعدكم أننا سنواصل العمل عبر الإصلاح والمساءلة وإعادة البناء لنجعل من لبنان وطناً يليق بفخركم، ووطناً يظل دائماً مستعداً لاستقبالكم، لا كضيوف، بل كشركاء في مسيرته نحو المستقبل".
