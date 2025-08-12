بهاء الحريري بعد لقائه شيخ العقل: نعتبر الطائفة الدرزية من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية

التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت رجل الأعمال الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري برفقة وفد من المستشارين والمساعدين في مكتبه، وتناول اللقاء الأوضاع العامة على مختلف مستوياتها على الساحة اللبنانية، إضافة إلى تطورات المنطقة.

وبعد اللقاء، قال الحريري: "اشكر شيخ العقل على الاستقبال والوقت الذي منحنا إياه، ونعتبر الطائفة الدرزية الكريمة من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية، وفرحنا بما سبقنا فيه شيخ العقل من كلام بأن دولة المؤسسات هي الأساس، ونعتبر أن شيخ العقل أساس في الطائفة الدرزية، وسيكون هناك لقاءات بإذن الله، وزيارة اليوم لكي نستمع إليه وكلامه وخبرته ونصائحه، بما يتمتع به من حكمة كبيرة، وقد كان اللقاء جيدا".