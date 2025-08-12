أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بهاء الحريري بعد لقائه شيخ العقل: نعتبر الطائفة الدرزية من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-08-12 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بهاء الحريري بعد لقائه شيخ العقل: نعتبر الطائفة الدرزية من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية
التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت رجل الأعمال الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري برفقة وفد من المستشارين والمساعدين في مكتبه، وتناول اللقاء الأوضاع العامة على مختلف مستوياتها على الساحة اللبنانية، إضافة إلى تطورات المنطقة.
وبعد اللقاء، قال الحريري: "اشكر شيخ العقل على الاستقبال والوقت الذي منحنا إياه، ونعتبر الطائفة الدرزية الكريمة من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية، وفرحنا بما سبقنا فيه شيخ العقل من كلام بأن دولة المؤسسات هي الأساس، ونعتبر أن شيخ العقل أساس في الطائفة الدرزية، وسيكون هناك لقاءات بإذن الله، وزيارة اليوم لكي نستمع إليه وكلامه وخبرته ونصائحه، بما يتمتع به من حكمة كبيرة، وقد كان اللقاء جيدا".
والتقى شيخ العقل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، وجرى البحث بالأوضاع العامة.
كما التقى الشيخ ابي المنى النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان مكرم بو نصّار، بحضور عضو المجلس المذهبي طارق ذبيان، وتناول اللقاء قضايا متصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي.
أخبار لبنان
بهاء الحريري
سامي أبي المنى
الطائفة الدرزية
التالي
أسرار الصحف 12-8-2025
أمن الدولة: توقيف سوري من "جبهة النصرة" في الصرفند
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-30
بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: السلاح من الضروري ان يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2025-07-30
بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: السلاح من الضروري ان يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-08-05
دار الأيتام الإسلامية إستضافت بهاء الحريري ودعم بمساهمة مالية بإسم مؤسسة بهاء وحسناء الحريري
أخبار لبنان
2025-08-05
دار الأيتام الإسلامية إستضافت بهاء الحريري ودعم بمساهمة مالية بإسم مؤسسة بهاء وحسناء الحريري
0
آخر الأخبار
2025-07-14
شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: هناك مصيدة على طريق دمشق - السويداء وعمليات القتل والخطف تكررت مئات المرات وقد سقط عدد من القتلى في حوادث سابقة
آخر الأخبار
2025-07-14
شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: هناك مصيدة على طريق دمشق - السويداء وعمليات القتل والخطف تكررت مئات المرات وقد سقط عدد من القتلى في حوادث سابقة
0
خبر عاجل
2025-07-30
وصول الشيخ بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
خبر عاجل
2025-07-30
وصول الشيخ بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:04
معلومات "الأخبار": الجيش أكّد رفضه الصدام مع مكوّن أساسيّ في البلد
صحف اليوم
00:04
معلومات "الأخبار": الجيش أكّد رفضه الصدام مع مكوّن أساسيّ في البلد
0
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
0
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:50
منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس
خبر عاجل
13:50
منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس
0
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
0
آخر الأخبار
23:55
إي بي سي عن مسؤولين أميركيين: ترامب ونائبه سيشاركان باجتماع افتراضيّ مع زيلنسكي والحلفاء الأوروبيين
آخر الأخبار
23:55
إي بي سي عن مسؤولين أميركيين: ترامب ونائبه سيشاركان باجتماع افتراضيّ مع زيلنسكي والحلفاء الأوروبيين
0
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
عقبات تواجه قرار احتلال غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
عقبات تواجه قرار احتلال غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:51
قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني
أخبار لبنان
12:51
قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني
2
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
3
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
5
أخبار لبنان
12:37
على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ
أخبار لبنان
12:37
على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ
6
منوعات
03:07
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
منوعات
03:07
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
7
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
8
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More