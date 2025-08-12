دبوسي استعرض مع سلام مكامن القوة الموجودة في لبنان على مستوى المرافق الاقتصادية

استعرض رئيس غرفة تجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مكامن القوة الموجودة في لبنان على مستوى المرافق الاقتصادية.



وتوافقا على أنّ طرابلس لديها كل المقومات كي تكون عاصمة لبنان الاقتصادية وأن تكون منصة لخدمة اقتصادات العالم في الشرق الأوسط.



وقال دبوسي إنّ هذه المنطقة تحتاج إلى مرافق هاب في لبنان من طرابلس الكبرى إلى "مرفأ هاب" في لبنان، من طرابلس الكبرى الى "مطار هاب" في لبنان، من طرابلس الكبرى منصة للنفط والغاز في لبنان، من طرابلس الكبرى معرض دوليّ في لبنان، من طرابلس الكبرى " فاييبر اوبتيك" في لبنان ، من طرابلس الكبرى مدينة تراثية في لبنان من طرابلس الكبرى.



وشدّد على أنّ المقومات الموجودة في لبنان من طرابلس الكبرى، كفيلة بأن تكون رافعة للاقتصاد الوطنيّ.



وتوافقا على أن يزور الرئيس سلام قريبا طرابلس، وفي الوقت نفسه سيتم التحضير لمؤتمر يعقد في السرايا لإطلاق استثمارات وطنية ويضم كل الفعاليات الاقتصادية اللبنانية.